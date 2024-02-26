إحصائية جديدة تنشرها وزارة الصحة بغزة حول أعداد الشهداء والجرحى

نشرت وزارة الصحة في غزة إحصائية اليوم الاثنين جديدة تكشف ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في القطاع.

وتكشف الإحصائية عن استشهاد 29782 وإصابة 70043 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره التي خلفت عشرات الشهداء. لليوم الـ143 للعدوان على غزة، استمر في حين تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية معه شمال القطاع وجنوبه.

وفي الأثناء، تستمر معاناة أهل القطاع مع استمرار انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.

سياسيا، قال مصدر قيادي في حركة حماس: إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدا أن قتل الشعب الفلسطيني جوعا شمال قطاع غزة جريمة إبادة تهدد مسار المفاوضات برمته.

ومن جهته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى، في حين أكدت واشنطن أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لهذه الصفقة.