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إخلاء محطة "كينغز كروس" في لندن بسبب طرد مشبوه

9 - ديسمبر - 2021
عناصر من الشرطة البريطانية

عناصر من الشرطة البريطانية

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أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إجلاء مئات الأشخاص من محطة “كينغز كروس” في لندن بعد ورود تقارير عن وجود رجل هناك يحمل طردا مشبوها.

أفاد شهود عيان بأنهم رأوا عناصر من الشرطة مسلحين عند حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة أنه اتم استدعاؤها بعد تقارير عن أن رجلا يحمل طردا مشبوها صعد على متن القطار، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الموجودين بمحطة المترو “كإجراء احترازي”.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأنه “تم اعتقال الرجل للاشتباه في مخالفة النظام العام”، مبينا أنه “”تم تفتيش القطار كإجراء احترازي وجرى إخلاء عدد من المنصات، إلا أنه لم يتم التعامل مع الحادث على أنه متعلق بالإرهاب، وأعيد فتح المحطة”.

وتعتبر محطة قطارات كينغز كروس إحدى أكثر محطات لندن القديمة ازدحاماً.

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