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إخلاء محطة لندن بريدج بسبب وجود جسم مشبوه

21 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 5:07 مساءً
محطة لندن بريدج

محطة لندن بريدج

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قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر: إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، اليوم الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ.

وقالت الشرطة ”أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج“.

وأضافت ”القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشرطة تلقت بلاغًا عن جسم مشبوه في قطار، وإغلاقها محطة لندن بريدج بوسط العاصمة ”كإجراء احترازي“ لحين فحص الجسم.

    المصدر :
  • رويترز

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