إخماد حريق بخزان نفط روسي جراء هجوم أوكراني

نقلت وكالات أنباء عن السلطات في منطقة تامبوف جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو قولها إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق خزان نفط لخط أنابيب دروجبا الجمعة لكن جرى إخماده في غضون ساعات.

كان ماكسيم بيجوروف حاكم تامبوف قد أفاد في وقت سابق بوقوع حريق في مستودع للوقود مع عدم وقوع إصابات.

تكثف أوكرانيا الضربات على خزانات نفط روسية بعد شنها هجمات في السابق على عدد من المصافي تسببت في تعطيل كبير.

وتقول أوكرانيا إن هجماتها تستهدف البنية التحتية التي تدعم جهود موسكو الحربية. وكثيرا ما هاجمت روسيا محطات الطاقة الأوكرانية وشبكة الكهرباء طوال الحرب التي دخلت عامها الثالث.

وخط أنابيب دروجبا أحد أكبر الخطوط التابعة لشركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية، إذ يبدأ في وسط روسيا ويربط حقول النفط في غرب سيبيريا بمصاف كبرى في أوروبا.

ويمكن نقل مليوني برميل يوميا عبر دروجبا، لكن التدفقات انخفضت بشكل حاد بعد أن توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويستخدم الآن الجزء الشمالي من خط أنابيب دروجبا، الذي يمتد إلى ألمانيا عبر روسيا البيضاء وبولندا، لنقل صادرات النفط من شركة كيبكو القازاخستانية إلى مصفاة شفيدت الألمانية التي تزود برلين بمعظم الوقود.