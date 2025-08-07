إخماد حريق نشب في مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا - أرشيفية

قالت خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية، اليوم الخميس “إن حريقا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة ثم تم إخماده”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة خلال الليل.

وأكد الجيش الأوكراني أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة له استهدفت المصفاة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة. وعالجت أفيبسكي مع مصفاة كراسنودار 7.2 مليون طن من النفط الخام في 2024.

وقالت مصادر في سوق النفط إن تعطل مصفاة أفيبسكي قد يؤدي إلى تقليل استخدام الخام وبالتالي زيادة صادرات روسيا من النفط في أغسطس آب.