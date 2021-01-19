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إدارة بايدن تسعى لبناء جبهة موحدة لمواجهة روسيا والصين وإيران

19 - يناير - 2021
أنتوني بلينكن وجو بايدن

أنتوني بلينكن وجو بايدن

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تعهد أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ، بالسعي لبناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وإيران.

ويلقي كلمة معدة مسبقا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يتناول فيها تعزيز تحالفات الولايات المتحدة “التي تقوِّي نفوذنا في أنحاء العالم”.

وأمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، سيقول بلينكن: “عندما لا نشارك لا نقود، ثم يحدث أمر من اثنين: إما أن تحاول بعض البلدان الأخرى أخذ مكاننا لكن على الأرجح ليس بطريقة تدعم مصالحنا وقيمنا، أو لا يفعل أحد ذلك وبالتالي تحدث فوضى… الاتجاهان لا يخدمان الشعب الأميركي”.

ومن المقرر أن يشرح بلينكن (58 عاما)، في كلمته، سبب أهمية الريادة الأميركية للعالم، متعهدا بالتعاون مع الحلفاء وبالتواضع، وبسياسة خارجية تخدم الشعب الأميركي.

ويقول في الكلمة: “التواضع والثقة سيكونان وجهي العملة بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية”.

كما يتعهد بلينكن، المخضرم في السياسة الخارجية والمقرب من بايدن، في كلمته، بالسعي لبناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وإيران.

وخلال جلسة تثبيت تعيينه، الثلاثاء، سيعلن بلينكن أن الولايات المتحدة يمكنها “التفوق” على منافسة الصين التي تتنامى بسرعة، من خلال القيم الديمقراطية.

كما يتحدث بلينكن عن “عالم تتزايد فيه النزعة القومية، وتتراجع فيه الديمقراطية وينمو فيه التنافس مع الصين وروسيا ودول سلطوية أخرى”.

ويضيف “يمكننا التفوق في منافسة الصين، وتذكير العالم بأن حكومة من أجل الشعب ويختارها الشعب، يمكنها أن تحقق نتائج لشعبها”.

ومن المقرر أن يدعو بلينكن إلى تعزيز التحالفات من أجل مواجهة تهديدات روسيا، على نحو أفضل.

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