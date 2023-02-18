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إدارة بايدن تعلنها رسمياً: روسيا ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2023 3:32 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس اليوم السبت 18/2/2023 أن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسمياً إلى أن روسيا ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” في غزوها لأوكرانيا منذ ما يقرب من عام.

وذكرت هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن “فحصنا الأدلة فيما يتعلق بأفعال روسيا في أوكرانيا، ونعرف المعايير القانونية، ولا شك أن هذه جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت “أقول لكل من ارتكب هذه الجرائم، ولرؤسائهم المتواطئين في هذه الجرائم: ستحاسبون”.

وليس للقرار الرسمي، الذي جاء بعد تحليل قانوني بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية، أي تبعات فورية على الحرب المستمرة.

لكن واشنطن تأمل في أن يساعد في زيادة عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحشد الجهود القانونية لمحاسبة أعضاء حكومته من خلال المحاكم والعقوبات الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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