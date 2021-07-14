الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة بايدن: سنواصل التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي

منذ 10 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي على الرغم من الاتهامات الأخيرة من قبل واشنطن إلى السلطات الإيرانية بمحاولة خطف صحفي أمريكي.

في الموازاة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها لخوض الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا.

وأشار برايس إلى أن السؤال حول مدى استعداد إيران لمواصلة العملية التفاوضية يحب يجب التوجه به إلى السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران لوحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المفاوضات.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا اليونان
    اليونان.. تظاهرات ترفض حملة التطعيم الإلزامي لاحتواء كورونا
    الجيش اليمني - أرشيفية
    الجيش اليمني يسيطر على مواقع حوثية في مأرب
    محيط السفارة الأمريكية بالقدس
    إسرائيل.. مشروع قانون للمعارضة لإحراج بينيت مع الإدارة الأمريكية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    فضيحة في لبنان.. خليط “ماء وملح” بدلاً من “فايزر”!
    صورة من مقطع الفيديو
    لن تصدق ماذا حدث للفتاتين.. “شاهد” لحظة سقوط الأرجوحة من أعلى “وادي سولاك”
    وزير الداخلية محمد فهمي
    فهمي: اتخذت قراري عن قناعة تامة!