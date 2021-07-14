إدارة بايدن: سنواصل التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي على الرغم من الاتهامات الأخيرة من قبل واشنطن إلى السلطات الإيرانية بمحاولة خطف صحفي أمريكي.

في الموازاة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها لخوض الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا.

وأشار برايس إلى أن السؤال حول مدى استعداد إيران لمواصلة العملية التفاوضية يحب يجب التوجه به إلى السلطات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران لوحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المفاوضات.