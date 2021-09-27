إدارة بايدن لن تبني جداراً على الحدود

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس قوله إن إدارة بايدن لن تبني جدرا على الحدود على الرغم من زيادة عدد المعابر التي يجتازها طالبو الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال مايوركاس عبر برنامج “فوكس نيوز صنداي”: “لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية”.

أضاف: “الأمر ليس جديدا ويمتد على عدة إدارات.. إنها سياسة هذه الإدارة نحن لا نتفق مع بناء الجدار”.

تابع قائلا: “ينص القانون على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية”.

وعندما سئل في برنامج “Meet the Press” على قناة NBC عما إذا كانت سياسات الإدارة تشجع المزيد من الهجرة، قال مايوركاس: “لا أعتقد أن هذا هو الحال على الإطلاق”.

وصرح بأن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 سبتمبر، وسيسمح لنحو 12400 بدخول الولايات المتحدة بينما تنظر محاكم الهجرة في طلبات لجوئهم.

ووصف مايوركاس قوانين الهجرة الأمريكية بأنها “نظام معطل تماما” وقال على شبكة “سي إن إن” إن الإدارة ستحاول إعادة بناء مسارات آمنة ومنظمة للأفراد لتقديم مطالباتهم هنا في الولايات المتحدة.