إدارة بايدن "مُحبطة" من عجرفة حكومة نتنياهو

تصاعدت حدة التوتر الذي بات يحكم في الآونة الأخيرة العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة نتنياهو تقترب من نقطة لم يعد ممكنا بعدها التسامح مع تحديها لشركائها الأميركيين.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن إحباطهم العميق وغضبهم مما يرونها “حكومة إسرائيلية عنيدة ومتعجرفة”.

في السياق، طالب 28 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسعي لتأمين وقف إطلاق نار مؤقت بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكد النواب الديمقراطيون وهم من المؤيدين لإسرائيل في رسالة وجهوها لايدن، أن هدنة مؤقتة لن تساعد في إطلاق سراح المحتجزين وتوفير الإغاثة لملايين المدنيين فحسب، بل ستفتح طريقا لإنهاء الصراع بشكل دائم، وفق رأيهم.

وأضاف المشرعون أنه من أجل تحقيق هذه النتيجة فيجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإنشاء إدارة تعافي مؤقتة لتأمين غزة حتى يتم تشكيل حكومة دائمة.

كما حثت الرسالة إسرائيل على العمل مع مصر والولايات المتحدة لتسهيل الدخول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة.