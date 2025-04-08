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إدارة ترامب تدرس شن ضربات جوية على عصابات مكسيكية

منذ 20 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس شن ضربات بطائرات مسيرة على عصابات المخدرات في المكسيك لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية.

ونقلت الشبكة تقريرها عن ستة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين في الجيش الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون والمخابرات على دراية بالأمر.

وردا على التقرير، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينبوم إن بلادها سترفض رفضا قاطعا أي وجود عسكري أمريكي أحادي الجانب في المكسيك، وأن مثل هذا العمل العسكري “لن يحل أي مشكلة”.

وأضافت أن الولايات المتحدة والمكسيك تجريان حوارا جيدا ومستمرا بخصوص القضايا الأمنية، وأنها لا تعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى إلى مثل هذا العمل الأحادي الجانب.

    المصدر :
  • رويترز

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