إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لدفع جزء من مخصصات المساعدات الغذائية

قالت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنها تخطط لتمويل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين جزئيا بعد حكم أصدره قاضيان أمر بضرورة استخدام أموال الطوارئ لدفع تكاليف إعانات الغذاء في نوفمبر تشرين الثاني خلال فترة الإغلاق الحكومي .

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب يريد من المحاكم أن توضح كيفية تمويل مخصصات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية للأميركيين المحتاجين.

وأضاف بيسنت، الأحد، أن المدفوعات قد يبدأ سدادها بحلول يوم الأربعاء المقبل وفقاً لأمر قضائي.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تنفيذ الأمر القضائي الاتحادي الذي يلزم ببدء المدفوعات الجزئية يوم الأربعاء، أجاب بيسنت: “يمكن ذلك”، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأوضح بيسنت في برنامج “ستيت أوف ذا يونيون” على شبكة “سي إن إن” أن إدارة ترامب لن تطعن في حكم المحكمة.

وتحرك عدد من كبار المليارديرات في الولايات المتحدة لتقديم مساعدات عاجلة في محاولة لسد الفجوة التي خلفها توقف برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي “سناب” والذي يهدد بحرمان أكثر من 42 مليون أميركي من الدعم الغذائي اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي.

ففي سان فرانسيسكو، أعلنت المدينة عن شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص حيث قدمت مؤسسة الملياردير مايكل موريتز أحد أبرز المستثمرين في وادي السيليكون تبرعاً بقيمة 9 ملايين دولار مساوية لمبلغ مماثل خصصته المدينة من احتياطيات ميزانيتها.

أما في نيويورك، فقد ساهمت مؤسسة “روبن هود” بمليون دولار لصندوق طوارئ، بينما تعهدت مؤسسة رجل الأعمال العقاري بيل كامينغز في ماساتشوستس بمبلغ مماثل لدعم منظمة غير ربحية تسعى لتخفيف آثار توقف البرنامج.

ورغم أن هذه التبرعات لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياج، إذ يتطلب البرنامج نحو 9.2 مليار دولار لتغطية مساعدات شهر نوفمبر بالكامل، إلا أنها تهدف إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي الذي يدخل شهره الثاني.