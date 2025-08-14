الجمعة 20 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
إدارة ترامب ستسرح 300 ألف موظف حكومي هذا العام.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

قال سكوت كوبور مدير مكتب شؤون الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الإدارة ستستغني على الأرجح عن نحو 300 ألف عامل هذا العام بما يعني خفضا بواقع 12.5 بالمئة في القوة العاملة الاتحادية منذ يناير كانون الثاني.

وأوضح كوبور أن 80 بالمئة من هؤلاء العمال سيغادرون طواعية بينما سيجري تسريح 20 بالمئة فقط.

ولدى توليه منصبه في يناير كانون الثاني، أطلق ترامب حملة ضخمة لتقليص حجم القوى العاملة المدنية الاتحادية التي يبلغ عدد موظفيها 2.4 مليون والتي يقول إنها مبالغ فيها ولا تؤتي المرجو منها.

وقال كوبور في مقابلة بواشنطن اليوم “لا أستطيع إجبار الناس على تسريح الموظفين”.

وأضاف أنه سيضطر إلى إقناع الوزراء بتبني رؤيته من أجل كفاءة الحكومة.

وإذا كانت تقديرات كوبور دقيقة، فإن عدد الموظفين الذين يغادرون القوى العاملة الاتحادية سيكون أكثر من ضعف نسبة الاستنزاف البالغة 5.9 بالمئة في القوى العاملة المدنية للحكومة الأمريكية في السنة المالية 2023، وهي أحدث مقياس للمغادرات الطوعية وجمعتها منظمة (شراكة الخدمة العامة) غير الربحية.

ورفض كوبور الكشف عن إحصائيات أعداد الموظفين في كل وكالة حكومية منفردة، وقال إن مكتب إدارة الموظفين سينشرها لاحقا.

    المصدر :
  • رويترز

