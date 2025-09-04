إدارة "طالبان" تعلن ارتفاع قتلى زلزالي أفغانستان إلى 2205

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال كنر في أفغانستان إلى 2205 قتلى و3640 مصاباً، فيما واصل عمال الإنقاذ، اليوم الخميس، جهودهم لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال هذا الأسبوع، في حين ينفد الوقت أمام الناجين الذين يواجهون مستقبلا قاتما مع تحذير وكالات الإغاثة العالمية من تناقص الأموال المخصصة للغذاء والمأوى والأدوية.

وقالت حكومة طالبان إن عمليات البحث استمرت حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء في المناطق الجبلية الشرقية التي ضربها الزلزال، إذ تم انتشال المزيد من الجثث، مضيفة أن عدد القتلى تجاوز 1457 لكن لم يتم إحصاء العدد بدقة حتى ذلك الوقت.

وقال أحد الناجين في إقليم كونار الأكثر تضررا “تدمر كل ما كان لدينا”.

وأضاف “انهار منزلنا، وفقدنا كل ممتلكاتنا وأمتعتنا. كل ما تبقى هو هذه الملابس التي نرتديها”.

وتسبب الزلزال الأول، الذي كان بقوة ست درجات وكان أحد أعنف الزلازل في أفغانستان في السنوات القليلة الماضية، في أضرار ودمار واسع النطاق في إقليمي كونار وننكرهار يوم الأحد، عندما وقع على عمق ضحل يبلغ عشرة كيلومترات.

وتسبب زلزال ثان بقوة 5.5 درجة يوم الثلاثاء في حالة من الذعر وعرقلة جهود الإنقاذ، إذ تسبب في انزلاق الصخور من الجبال وقطع الطرق المؤدية إلى القرى في المناطق النائية.

وذكرت السلطات أن نحو 3400 شخص آخرين أصيبوا، وانهار أكثر من 6700 منزل. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال ارتفاع عدد القتلى، إذ لا يزال الناس محاصرين تحت الأنقاض، مع نفاد الوقت للعثور على ناجين.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن الاحتياجات الإنسانية “هائلة وتتزايد بوتيرة سريعة”.

وأضاف نقلا عن أرقام أولية أن “ما يصل إلى 84 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر وغير مباشر مع نزوح الآلاف”.