إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي وانخفاض البنزين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء “إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز”.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.3 مليون.

وقالت إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 690 ألف برميل.

وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفضت 25 ألف برميل يوميا في حين تراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 95.4 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 228.4 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 0.3 مليون.

وقالت الإدارة إن الواردات الصافية من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يوميا.