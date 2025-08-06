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إدارة معلومات الطاقة: انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير

منذ 4 دقائق
النفط الخام الأمريكي

النفط الخام الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات النفط الخام تراجعت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 591 ألفا.

وقالت إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 453 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 213 ألف برميل في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت 1.3 مليون برميل إلى 227.1 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 400 ألف.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 565 ألف برميل في الأسبوع إلى 113 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 775 ألفا.

وقالت الإدارة إن الواردات الصافية من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي 794 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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