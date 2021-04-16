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إدانة أمريكية.. تصرفات الحوثيين تهدد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن

16 - أبريل - 2021
مليشيا الحوثي

مليشيا الحوثي

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أكدت الولايات المتحدة أن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع هناك.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، على نبذ تلك التصرفات الحوثية، التي تؤدي إلى استمرار الأزمة اليمنية التي تدخل الآن عامها السابع، بينما يعمل المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما دعت الخارجية جميع الأطراف اليمنية إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

إلى ذلك، استنكرت محاولات الحوثيين استهداف السعودية، والمرافق المدنية، لاسيما الهجوم الأخير الذي طال أمس منطقة جازان.

وكان المبعوث الأممي استنكر بدوره أمس، خلال في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية التي تحاول عبرها ميليشيات الحوثي استهداف المملكة، داعياً إلى وقفها فوراً. كما تحدث عن الجهود الدولية التي تبذل من أجل حل الأزمة.

فيما دعا المبعوث الأميركي الأطراف اليمنية إلى العمل للوصول إلى حل تفاوضي، مستنكرا في الوقت عينه وقف الهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب.

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