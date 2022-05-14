إدانة شديدة.. مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق فوري في مقتل “شيرين أبو عاقلة”

اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا يدين بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جنود إسرائيليين خلال تغطيتها اقتحاما في مخيم جنين.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل أبو عاقلة، مشددا على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتلها.

وقال البيان إن المجلس سيواصل مراقبة الوضع عن كثب بعد مقتل شيرين أبو عاقلة.

من جهته أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن “انزعاجه الكبير” من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة التي قتلت الأربعاء خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة جين ساكي “لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة”.

من جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي “استياءه” حيال الاستخدام “من دون طائل” للقوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 شخصا أصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

واقتحمت الشرطة الاسرائيلية حرم مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية المحتلة وفرقت حشدا كان يرفع أعلاما فلسطينية لدى إخراج جثمان الصحافية من المستشفى.

وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات التلفزة المحلية جثمان أبو عاقلة يكاد يسقط أرضا فيما كان شرطيون إسرائيليون يفرقون الحشد.