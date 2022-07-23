إدانة مستشار ترامب السابق بازدراء الكونجرس الأمريكي

أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والشخصية المؤثرة في اليمين الأمريكي، اليوم الجمعة بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكونجرس الأمريكي، فيما يمثل انتصارا كبيرا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

وأدانت هيئة محلفين بانون (68 عاما) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير كانون الثاني 2021، عندما حاول أنصار ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.

وتصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونجرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار. وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز موعدا لإصدار الحكم في 21 أكتوبر تشرين الأول.

يمثل الحكم الصادر عن هيئة محلفين تضم ثمانية رجال وأربع نساء، بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونجرس منذ عام 1974.

من جهة أخرى هاجم ترامب بشدة اللجنة البرلمانية التي تحقّق في الاعتداءات التي شنّها أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وبعد ساعات على اختتام المشرّعين جلسات تسعى لإدانته بسبب عدم تصرّفه خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة، قال ترامب على منصة “تروث سوشيل” الشبيهة ب”تويتر”، “خضتُ انتخابات مزوّرة سُرقت مني ومن بلدنا. الولايات المتحدة تتجه إلى الجحيم. هل يجب أن أكون سعيداً؟”، متهماً اللجنة بأنها “فاسدة ومنحازة للغاية”.