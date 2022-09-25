إدانة 14 متهماً بملف اغتيال فخري زاده في إيران

أعلن رئيس النيابة العامة في طهران علي صالحي، صدور أحكام إدانة ضد 14 متهماً في ملف اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأوضح صالحي أن الإدانات شملت جرائم “الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني”.

يذكر أن حسن فخري زاده العالم النووي الايراني والرئيس السابق لمركز الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اغتالته عناصر إرهابية مسلحة، في 27 نوفمبر 2020، في شمالي العاصمة طهران.