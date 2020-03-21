A Pakistani journalist wearing a protective facemask uses his mobile phone outside the Aga Khan University Hospital where a patient of the COVID-19 novel coronavirus has been admitted in Karachi on February 26, 2020. - Pakistan has detected its first two cases of novel coronavirus, a public health advisor to the prime minister tweeted on February 26, days after Islamabad closed its land border with Iran, where 19 people have died from the virus. (Photo by Asif HASSAN / AFP)
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إذاعة إيرانية معارضة: 2216 وفاة و46972 إصابة بـ”كورونا”

كشفت إذاعة إيرانية معارضة، اليوم السبت، عن إحصائيات جديدة لحجم الضحايا والإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في محافظة قم وسط إيران في 19 من فبراير الماضي.

ونقلت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج عن مصادر طبية قولها، إن ”تفشي فيروس كورونا المستجد أدى حتى اليوم السبت إلى وفاة 2216 وإصابة 46 ألفا و972 شخصا بهذا الفيروس القاتل“.

وأوضحت المصادر المقربة من وزارة الصحة الإيرانية دون الكشف عن هويتها أن هذه الإحصائيات تشمل جميع المحافظات الإيرانية البالغة 31 محافظة، مشيرة الى أن طهران تتصدر المركز الأول في الإصابات بنحو 16100 شخص ووفاة 341 جراء الإصابة بكورونا.

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وقالت إن السلطات الرسمية والمسؤولين الإيرانيين يرفضون الكشف عن الأرقام الحقيقية لحجم الضحايا والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة، الإيرانية قد قالت اليوم السبت، أن عدد الوفيات بلغ 1556 حالة وفاة وإصابة 20610 أشخاص.

وترفض الحكومة الإيرانية فرض الحجر الصحي على المدن التي تشهد انتشارا واسعا للإصابات والوفيات من بينها العاصمة طهران ومحافظتا قم وجيلان.

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