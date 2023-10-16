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إذاعة تابعة لحماس: إسرائيل قصفت معبر رفح الحدودي

منذ 6 دقائق
معبر رفح الحدودي التابع لقطاع غزة مع مصر
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قالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس إن إسرائيل قصفت معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين 16\10\2023.

ولا يزال المعبر، الواقع على الحدود مع مصر، مغلقا.

هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مسألة المساعدات الإنسانية في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 16\10\2023.

وأضاف ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة “ناقش الوزير مع رئيس الوزراء نتنياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

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