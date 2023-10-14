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إذاعة صوت الأقصى: استشهاد 7 فلسطينيين في قصف جوي بوسط غزة

منذ 39 دقيقة
من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

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ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سبعة فلسطينيين قتلوا اليوم السبت في قصف جوي إسرائيلي على منزل بوسط غزة.

هذا وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق من يوم السبت 14\10\2023 إن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو “الهاوية”.

وأضاف الوزير في بيان أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها لسكان القطاع على مغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق “فاضح” للقانون الدولي.

وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.

    المصدر :
  • رويترز

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