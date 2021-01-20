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إرجاء محاكمة نافالني بتهمة التشهير إلى هذا التاريخ

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 3:15 مساءً
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني

زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني

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أعلنت اليوم الأربعاء محامية المعارض الروسي، الذي يواجه دعاوى قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا، إرجاء القضاء الروسي محاكمة أليكسي نافالني، بتهمة التشهير إلى الخامس من شباط.

وقالت أولغا ميخايلوفا، لوكالة فرانس برس: إن ”المحكمة أرجأت اليوم (الأربعاء) الجلسة في قضية التشهير لأن أليكسي نافالني مسجون، ولم يُنقل (للمثول أمام المحكمة)“.

وكان نافالني أُوقف الأحد لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يُعالج إثر تسميمه المفترض في آب/ أغسطس في حادثة يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوقوف وراءها رغم نفي موسكو.

وهو مسجون مذاك في الحبس الانفرادي لمدة أربعة عشر يومًا، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفي القضية التي أرجئت المحاكمة المتصلة بها اليوم الأربعاء، يُتهم نافالني بنشر معلومات ”مهينة“ ضد محارب سابق، دعم استفتاء دستوريًا نُظم أخيرًا، عزّزت نتيجته صلاحيات فلاديمير بوتين.

ويقول الناشط المعارض، إن هذه الاتهامات سياسية، وهو يواجه احتمال السجن حتى خمس سنوات مع غرامة مالية.

وفي الثاني من شباط/ فبراير، يتعين على نافالني المثول أمام المحكمة، بتهمة انتهاك شروط إدانته سنة 2014 بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، مع وقف التنفيذ.

وقد يتحول الحكم إلى عقوبة سجن مع النفاذ.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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