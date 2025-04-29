إريك ترامب: الخليج "معتمد على أمريكا القوية"

قال إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء “إن منطقة الخليج تعتمد على الولايات المتحدة القوية، وإن المنطقة بأكملها تريد الأمن لتتمكن الاقتصادات المحلية من الازدهار”.

وأضاف خلال مقابلة مع رويترز في دبي “تزدهر دبي، مثل العالم أجمع، في عالم صحي وآمن، وهذا ما يريده الرئيس ترامب”.

وعند سؤال إريك عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها أو خططت لها إدارة الرئيس ترامب على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج تحديدا، قال إن الإمارات أقل تأثرا بالرسوم الجمركية نظرا لاقتصادها القائم على الخدمات ورأس المال المكثف.

وأضاف “بإمكانهم تجنب ذلك إلى حد بعيد، وأعتقد أن هذا مفيد لجزء كبير من دول الخليج”.

وكان إريك يتحدث بصفته أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عائلة الرئيس، (ترامب أورجانايزيشن)، التي دشنت برجا جديدا في دبي بالشراكة مع شركة دار جلوبال لتطوير العقارات الفارهة.