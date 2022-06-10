إزلة قيود كورونا.. قرار أميركي بشأن الوافدين الدوليين عن طريق الجو

تواصل الدول حول العالم إزالة المزيد من القيود المتعلقة باحتواء فيروس كورونا من خلال إجراءات عديدة.

في هذا السياق، أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز بأن حكومة الرئيس “جو بايدن “ستوقف العمل بمطلب فحص كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها ابتداء من يوم الأحد في الساعة 12:01 صباحًا وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران وصناعة السياحة.

وستعلن إدارة بايدن الجمعة أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كوفيد-19 قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، بعدما قررت المراكز أن هذا الإجراء لم يعد ضروريا بناء على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.

وقال المسؤول إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يوما.

ومنذ كانون الأول ألزمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19، في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.