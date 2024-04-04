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إسبانيا: أوروبا قد تعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون

منذ 15 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس ما إذا كان سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني في حربها على قطاع غزة.

كان سانشيز ونظيره الأيرلندي قد طلبا من بروكسل في فبراير شباط إجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا واسع النطاق ردا على هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدامي على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال سانشيز في تصريحات لقناة الجزيرة “فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سيكون الباب مفتوحا لإجراء نقاش داخل المجلس الأوروبي لتحديد ما إذا كنا سنستمر في هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا. لكن هذا الأمر يحتاج منا أولا إلى أن يكون لدينا تقييم من المفوضية الأوروبية”.

وجدد سانشيز دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية. وأبلغت إسرائيل الدول الأربع بأن ذلك سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تحد من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

ومنذ عام 1988، تعترف بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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