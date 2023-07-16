إسبانيا.. إجلاء الآلاف بعد خروج حريق غابات "لا بالما" عن السيطرة

إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسبب حريق الغابات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأحد، أنّه تم إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، إثر خروج حريق غابات على جزيرة لا بالما عن السيطرة، في وقت تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار.

واندلع الحريق على لا بالما في الساعات الأولى من صباح أمس السبت في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري. وقاد الحريق لإجلاء أفراد من قريتي بونتاجوردا وتيخارافي.

وتشارك عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءًا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الحريق تسبب في تدمير ما لا يقل عن 13 منزلا.

وذكرت السلطات أن الحريق أتى على نحو 115 ألف فدان من الأراضي.

وأعلنت العائلة المالكة الإسبانية أن عاهل البلاد الملك فيليب السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع كلافيخو أمس السبت عبر فيه عن دعمه لسكان لا بالما.

وهذا الحريق هو أول كارثة طبيعية تشهدها الجزيرة منذ ثوران بركان في سبتمبر أيلول 2021.

وتسبب الثوران البركاني في تدمير أكثر من ألفي مبنى وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم عندما بدأت الحمم في التدفق من بركان كومبري فييخا.