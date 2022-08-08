إسبانيا.. استئناف خدمة القطار الرصاصة بعد توقف لساعات

قالت الشركة الإسبانية المملوكة للدولة المشغلة للسكك الحديدية في البلاد (رينفي) إنها أوقفت خدمة القطار الرصاصة بين مدريد وبرشلونة لمدة خمس ساعات صباح الاثنين بعد سرقة كابلات.

وقالت الشرطة على تويتر إن رجلا (19 عاما) اعتُقل بعد مشاهدته بالقرب من قضبان القطار قرب سانتا أوليفا في قطالونيا. وأضافت أن من غير المستبعد إلقاء القبض على آخرين.

أضافت رينفي في بيانها أنها وفرت مسارا بديلا خارج الشبكة فائقة السرعة لنقل المسافرين من العاصمة إلى برشلونة، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وفي الساعة 1115 بالتوقيت المحلي، بعد أكثر من خمس ساعات من توقف الخدمة، استؤنفت الخدمة بين أكبر مدينتين في إسبانيا.

وتسبب انتعاش السياحة بقوة بعد انتهاء جائحة كوفيد-19 هذا الصيف في الضغط على بنية النقل التحتية في إسبانيا، مثلما حدث في دول أوروبية أخرى، مما جعلها عرضة لأي نوع من العطل.

يبلغ طولهما 500 كيلومتر في ساعتين ونصف فقط.

ويضم القطار ، الذى يمكن ان يسافر بسرعة تصل الى 330 كم فى الساعة ، 438 مقعدا للركاب . وفي وقت لاحق، سيكون لهذا الطريق أربعة مسارات ذهابا وإيابا