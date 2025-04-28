إسبانيا: المفاعلات النووية في حالة آمنة بعد انقطاع الكهرباء

قال مجلس السلامة النووية في إسبانيا، اليوم الاثنين “إن المفاعلات النووية السبعة في البلاد في حالة آمنة بعد انقطاع التيار الكهربائي”.

وتوقفت أربعة مفاعلات عن العمل تلقائيا بعد الانقطاع، وبعد ذلك تم تشغيل مولدات الطوارئ.

وأضاف المجلس أن مولدات الطوارئ بدأت العمل أيضا في ثلاثة مفاعلات توقفت لفترة عن العمل للحفاظ على سلامتها.

وعطل انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي الحياة في أجزاء من إسبانيا والبرتغال اليوم، فتوقفت حركة الطائرات والنقل العام، وتدفق السكان بكثافة لشراء احتياجاتهم من المتاجر مع سعي البلدين جاهدين لإعادة التيار الكهربائي إلى ملايين المنازل والشركات.

وتوقفت بعض المستشفيات عن تقديم خدماتها الاعتيادية، وأغلقت بعض المتاجر أبوابها وعقدت حكومة كل بلد اجتماعات طارئة في الوقت الذي حاول فيه المسؤولون معرفة سبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي منذ نحو الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش. ويندر جدا حدوث انقطاع الكهرباء على هذا النطاق في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث في كلمة للأمة “ليس لدينا حتى الآن معلومات حاسمة عن أسباب هذا الانقطاع، لذا أطلب من الشعب، مثلما فعلنا في أزمات سابقة، أن يقدم المعلومات عبر القنوات الرسمية”.

وأضاف “في الوقت الحالي، لا دليل على وجود أي مشكلات في الحماية المدنية. وأكرر، لا توجد مشكلات في انعدام الأمن”.