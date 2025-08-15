إسبانيا تحاول إخماد 14 حريقا وسط موجة حارة

تحاول إسبانيا السيطرة على 14 حريقا كبيرا اليوم الجمعة مع تحذير السلطات من “ظروف غير مواتية” للتصدي لألسنة اللهب التي أودت بحياة سبعة حتى الآن وأحرقت مساحة تعادل مساحة لندن.

وقالت برجينيا باركونيس المديرة العامة لخدمات الطوارئ إن موجة الحر المستمرة منذ 12 يوما والرياح القادمة من الجنوب تعني أن رجال الإطفاء يواجهون يوما آخر مليئا بالتحديات في أحد أسوأ فصول الصيف التي تندلع فيها الحرائق خلال العشرين عاما الماضية.

وأضافت باركونيس لهيئة البث الإسبانية “الوضع في الجزء الغربي من البلاد مقلق للغاية”.

وفي جاليسيا، اجتمعت عدة حرائق مكونة حريقا أكبر مما اضطر السلطات إلى إغلاق الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية في المنطقة.

وامتدت الحرائق في مقاطعة أورينس في جاليسيا إلى مقاطعة ثامورا المجاورة. وعلى الرغم من إجلاء كثير من السكان، بقي البعض لحماية منازلهم.

وقالت المعلمة لولي باز (52 عاما) في قرية بيانويبا دي لا سييرا لرويترز “في القرية يمتلك بعض الناس جرارات زراعية وصنعوا جدار حماية في منطقة مسطحة ذات تلال أقل”.

وأضافت “نحن في انتظار انحسار النيران لمحاولة إيقافها كي لا تصل إلى المنازل في القرية”.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد حرائق الغابات في أنحاء جنوب أوروبا حيث اشتعلت النيران بسبب موجة الحر الممتدة التي تجتاح المنطقة.