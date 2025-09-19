إسبانيا تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم الجمعة إن مدريد تدعم الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتسييل الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل الحكومة الأوكرانية.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ “من إسبانيا، كنا ندعو إلى زيادة التمويل لأوكرانيا قدر الإمكان”.

وتابع “ندعو في الواقع إلى البحث عن طرق مبتكرة لاستخدام تلك الأصول المجمدة أيضا”.

وقال كويربو أيضا إن إسبانيا، التي تعد أحد المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي، تعمل على تقليل تلك الواردات وتنويع الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في الدنمارك هذا الأسبوع، فكرة قروض التعويضات، إذ قالت مصادر مطلعة، إن الأرصدة النقدية ستستخدم أصول البنك المركزي الروسي الخاضعة للعقوبات، والمُودعة لدى بنك “يوروكلير” المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، لشراء سندات أوروبية بدون فوائد، في حين سيُحوّل رأس المال المُجمّع بعد ذلك إلى أوكرانيا على دفعات.

وقال مصدران مُطّلعان على الأمر، إن حوالي 170 مليار يورو من أصل 194 مليار يورو من الأصول الروسية المُودعة لدى “يوروكلير” قد استحقت، وهي الآن مُسجّلة كأرصدة نقدية في دفاتر “يوروكلير”.

أما الخيار الثاني فيتيح استخدام آلية ذات غرض خاص لإدارة ترتيبات التمويل، ما قد يسمح للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة.