إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشترك بشأن الاستغناء عن الغاز المسال الروسي

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريسا ريبيرا، اليوم الاثنين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك بشأن كيفية خفض الدول الأعضاء في التكتل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيناقشون هذه المسألة “نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي وسنصر على ذلك”.

ودعت إلى “نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا”. وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا بذلك من جانب واحد فقد يكون تأثيره محدودا بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبي.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي لا تزال بعض الدول الأعضاء تعتمد عليها بشكل كبير.