الأثنين 23 شعبان 1445 ﻫ - 4 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشترك بشأن الاستغناء عن الغاز المسال الروسي

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريسا ريبيرا، اليوم الاثنين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك بشأن كيفية خفض الدول الأعضاء في التكتل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيناقشون هذه المسألة “نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي وسنصر على ذلك”.

ودعت إلى “نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا”. وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا بذلك من جانب واحد فقد يكون تأثيره محدودا بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبي.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي لا تزال بعض الدول الأعضاء تعتمد عليها بشكل كبير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني أولاف شولتس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المستشار الألماني يستبعد تسليم أوكرانيا صواريخ توروس
صرخة فلسطيني من غزة
غزة تحت النار
المفوض السامي لحقوق الإنسان يحث على تجنب تأجج الحرب في غزة
غزة تحت النار
مصدر دبلوماسي تركي: أردوغان وعباس سيبحثان جهود إيصال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!
عروسين-تعبيرية
فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون