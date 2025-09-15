الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 2:02 مساءً
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف “الأعمال الهمجية”، في إشارة إلى الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.

واستنكر سانشيز الاحتجاجات العنيفة التي نظمها مؤيدون للفلسطينيين أمس الأحد في مدريد، والتي عطلت سباق إسبانيا للدراجات (لا بويلتا)، وأدت في النهاية إلى إلغاء المرحلة الأخيرة وحفل التتويج.

ودعت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليغريا إلى استبعاد وطرد الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية، بسبب جرائم الإبادة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 23 شهرا.

وانتقدت أليغريا التي تتقلد منصب وزيرة التعليم والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أيضا، ما وصفته “بازدواجية المعايير” لدى الاتحادات الرياضية الدولية، التي لم تتخذ موقفا من إسرائيل مثل ما حدث مع روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا منذ 3 سنوات ونصف السنة.

وقالت أليغريا في تصريحات إذاعية أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية “نحن نؤيد اتخاذ نفس القرار الذي اتُخذ بحق روسيا عام 2022”.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أثارت هذا النقاش في عالم الرياضة قبل أشهر قليلة، تزامنا مع الجدل في مشاركة إسرائيل في مسابقة “يورو فيجن” الغنائية الأوروبية، لكنها أكدت دائما أن القرار النهائي يعود إلى الاتحادات الرياضية.

وقد أقر مجلس الوزراء الإسباني حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة ولزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر دائم على بيع السلاح لإسرائيل، وفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، ومنع كل من له صلة بالإبادة من دخول إسبانيا.

كما سيُغلق المجال الجوي الإسباني أمام أي طائرات حكومية تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل قد تُستخدم ضد المدنيين في غزة، كما سيُمنع مرور السفن التي تحمل وقودا مخصصا للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.

وفوق كل ذلك ستمنع إسبانيا استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

