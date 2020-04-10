إسبانيا تسجل أدنى عدد وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت الجمعة 605 وفيات بوباء كوفيد-19 في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 اليوم الجمعة من 15238 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 157022اليوم من 152446 أمس الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية على مستوى قارة أرووبا بأعداد الوفيات والإصابات بعد إيطاليا.

وتوفي ما مجموعه 15 ألفا و843 جراء المرض في اسبانيا التي تعد بين الدول الأكثر تضررا من الوباء والخاضعة لاجراءات عزل مشددة جدا منذ 14 مارس.

وعدد الإصابات المؤكدة تباطىء أيضا في 24 ساعة (أكثر من 4500) فيما تم زيادة عدد الفحوصات. وبات العدد الاجمالي للاصابات في البلاد 157 ألاف و22.

وعدد الاشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء بلغ 55 ألفا و668.

ورغم أن الوباء بلغ ذروته بحسب السلطات الصحية، فإن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل.

وتخضع البلاد لإجراءات عزل مشددة منذ 14مارس ومددت حتى 25 أبريل.