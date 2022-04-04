إسبانيا تصادر يخت لثريّ روسي مقرب من بوتين

أعلن الحرس المدني الإسباني الإثنين مصادرة يختٍ لثريّ روسي مقرب من فلاديمير بوتين استهدفته العقوبات الأمريكية، في أرخبيل البليار بناء على طلب الولايات المتحدة.

وأوضح في بيان أنّ الحرس المدني، وعملاء فيدراليين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومن جهاز الأمن الداخلي (HSI) نفذوا العملية في بالما دي مايوركا في إطار تفويض قضائي من الولايات المتحدة.

ويبلغ طول اليخت المسمى “تانجو” 78 متراً، وقيمته أكثر من 90 مليون يورو، و”هو ملك المليونير الروسي فيكتور فيكسيلبيرج”، وفق الحرس المدني.

وصادر العملاء الإسبان والأمريكيون وثائق وأجهزة كمبيوتر من أجل “تأكيد هوية مالكه الحقيقي”، ويرفع اليخت “علم جزر كوك وهو مسجل باسم شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية وتديرها شركات من بنما”.

وأضاف الحرس المدني “في حين أن فيكسيلبيرغ، المقرب جداً من فلاديمير بوتين، ليس مستهدفاً بعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، حيث فُتح تحقيق ضده بتهم التهرّب الضريبي وغسل الأموال والتزوير، متعلقة تحديداً بإخفاء الملكية الحقيقية لهذا اليخت الفاخر لتجنب العقوبات”.

وكان فيكتور فيكسيلبيرغ مدرجاً على قائمة تضم سبعة أثرياء روس مقربين من الكرملين استهدفتهم عقوبات واشنطن في أبريل/نيسان 2018، التي تتهمهم بالمشاركة في “هجمات” روسيا ضد “الديمقراطيات الغربية”.

بعد فرض هذه العقوبات، قلص الأوليغارش المقيم في كانتون زوغ بسويسرا، مساهمته في الكثير من الشركات الصناعية السويسرية لتمكينها من الإفلات من العقوبات الأمريكية.

وهذا رابع يخت يصادر في إسبانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ويشتبه بأن أثرياء استهدفتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي يملكون اليخوت الثلاثة الأخرى.