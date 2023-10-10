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إسبانيا تعارض تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية

منذ 8 دقائق
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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قال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية الثلاثاء إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية “هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض”.

وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس السبت الماضي على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث المسألة.

    المصدر :
  • رويترز

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