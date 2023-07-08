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إسبانيا تعترض على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

منذ 44 دقيقة
علم إسبانيا

علم إسبانيا

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قالت وزيرة الدفاع الإسبانية (السبت 8-7-2023) إنه ينبغي عدم إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذه الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وتحظر أكثر من مئة دولة، من بينها إسبانيا، الذخائر العنقودية. وتطلق هذه الذخائر أعدادا كبيرة من القنابل الأصغر التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة. ويستمر خطر القنابل التي تبقى دون أن تنفجر لعقود.

وقالت الوزيرة مارجاريتا روبليس للصحفيين خلال تجمع في مدريد قبيل الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليو تموز “إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف”.

وأضافت “لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع الأوكراني المشروع الذي نفهم أنه ينبغي ألا ينفذ بالقنابل العنقودية”.

وقالت روبليس إن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة، وليس حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا. وهناك تأييد واسع النطاق بين الأحزاب الإسبانية لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية لها في الحرب.

ولم توقع أي من روسيا و‭‬‬أوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

    المصدر :
  • رويترز

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