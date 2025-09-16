إسبانيا تعتزم الانسحاب من مسابقة يوروفيجن 2026 إذا شاركت إسرائيل

مظاهرة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. في مدريد، إسبانيا، 14 سبتمبر 2025. رويترز

صوت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية اليوم الثلاثاء لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المقررة العام المقبل في حال شاركت فيها إسرائيل.

وفي وقت سابق قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026” إذا لم تستبعد إسرائيل منها.

وفي حديثه لإذاعة “آر إن آي” الإسبانية الرسمية، أمس الاثنين، أعرب أورتاسون عن قلقه إزاء مشاركة إسرائيل في مسابقة “يوروفيجن” لعام 2026.

وأضاف، “إذا لم نتمكن من استبعاد إسرائيل من المسابقة، فلا ينبغي مشاركة إسبانيا، تماما كما فعلت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا”.

وذكَر الوزير بتوقف المرحلة الأخيرة من سباق الدراجات “لا فويلتا” في العاصمة مدريد بسبب المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

وأردف، “لا ينبغي للفعاليات الثقافية والرياضية أن تُبرئ الإبادة الجماعية، لا ينبغي للفعاليات الثقافية والرياضية أن تُطبِّع الإبادة الجماعية”.

وفي تصريح لقناة تلفزيونية وطنية مؤخرا، أشار أورتاسون إلى أن القرار النهائي ستتخذه هيئة البث الإسبانية الحكومية “آر تي في إي”.

ويزداد عدد الدول التي رهنت مشاركتها باستبعاد إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، يوما بعد يوم.

وأعلنت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا أنها لن تشارك في المسابقة العام المقبل ما لم تُستبعد إسرائيل، في حين أشارت بلجيكا إلى إنها ستعلن قرارها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أن إسرائيل شاركت في المسابقة بنسخة العام 2025 وفازت ممثلتها يوفال رفائيل بالمركز الثاني.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلّفت 64 ألفا و905 قتلى، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.