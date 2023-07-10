إسبانيا تعثر على قارب صيد مفقود يحمل 200 مهاجر

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع عثرت على ما يمكن أن يكون قارب صيد مفقودا منذ نحو أسبوعين بعد إبحاره من السنغال وعلى متنه نحو 200 مهاجر.

وقال متحدث باسم الخدمة لرويترز “عثرت الطائرة على قارب كبير يحمل نحو 200 شخص على بعد 71 ميلا جنوبي جزر كناريا الكبرى”، مضيفا أنه من “المحتمل” أن يكون هذا القارب هو المفقود.

وأضاف المتحدث أن سفينة إنقاذ كانت في طريقها إلى القارب وستستغرق نحو ساعتين ونصف الساعة للوصول إلى الموقع.

وأجرت منظمة (ووكنج بوردرز) اتصالات بالسلطات في السنغال وموريتانيا والمغرب وإسبانيا، وحثتها على البحث عن القوارب المفقودة.

وأبحرت القوارب الثلاثة في أواخر يونيو حزيران من قرية كافونتينا في منطقة كاسامانس بالسنغال التي شهدت تمردا استمر لعقود وتقع على بعد 1700 كيلومتر من جزر الكناري الإسبانية.

وعادة ما يسلك المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي، وهو أحد أكثر الطرق إزهاقا للأرواح في العالم.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 559 شخصا على الأقل لقوا حتفهم العام الماضي في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.

وتُظهر بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن 1135 مهاجرا من السنغال وصلوا إلى جزر الكناري منذ بداية هذا العام.