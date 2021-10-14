إسبانيا تعلن اعتقال "خلية إرهابية" على صلة بداعش

قالت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، إنّها أوقفت في الآونة الأخيرة في برشلونة ومدريد خمسة متشددين، بشبهة انتمائهم إلى “تنظيم إرهابي”.

وقالت الشرطة في بيان إنّها أوقفت أربعة من هؤلاء “المتشددين المفترضين” في برشلونة بين يناير ومارس الماضيين، في حين أوقفت المشتبه به الخامس في مدريد في الأيام الأخيرة.

وأضافت أنّ التحقيق في هذه القضية بدأ في ديسمبر، بعدما “رصدت دخول عنصر مفترض في تنظيم داعش إلى إسبانيا”.

وأوضحت أنّ هذا العنصر، وهو جزائري، أوقف مع اثنين من مواطنيه في برشلونة في يناير.

ولفت البيان إلى أنّ هذه المجموعة كان يقودها رجل رابع، وقد ألقت الشرطة القبض عليه مارس في برشلونة.

ووفقاً للبيان فإنّ الرجل الرابع كان قد اعتقل في 2016 في تركيا أثناء محاولته الانضمام إلى تنظيم داعش قبل أن تطلق السلطات التركية سراحه ويسافر إلى بلدان عدة كان آخرها إسبانيا.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّها أوقفت أفراد هذه المجموعة بعدما حاولوا شراء بندقية كلاشينكوف، من دون مزيد من التفاصيل.

وضبطت الشرطة في منزل الرجل الرابع عدداً من السواطير وعشرات الأعيرة النارية.

ولم تعط الشرطة الإسبانية أيّ تفصيل عن الرجل الخامس الذي أوقف في مدريد، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.