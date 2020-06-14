إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن في 21 حزيران

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، أن البلاد ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 حزيران، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول تموز مثلما أعلنت في السابق.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول تموز دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح غدا الاثنين في إطار برنامج تجريبي.

وكانت إسبانيا، قد اعلنت نهاية الشهر الماضي أنها بصدد تخفيف المزيد من قيود كورونا في أربع جزر صغيرة، وإتاحة العمل في الأماكن المفتوحة للمطاعم والحانات بنسبة 75 في المئة.

وترفع إسبانيا، أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا بالمرض، القيود بشكل تدريجي مع اعتبار بعض المناطق أكثر أمانا من غيرها من أجل عودة الحياة لطبيعتها.