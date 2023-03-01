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إسبانيا تكشف سبب شحّ الخضروات في بريطانيا

منذ 40 دقيقة
متجر في بريطانيا- أرشيفية

متجر في بريطانيا- أرشيفية

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قال وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، الأربعاء، إن سوء تخطيط من بريطانيا ومشكلات تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بالإضافة إلى برودة الطقس هي الأسباب الرئيسية وراء شح في بعض الخضروات في بريطانيا.

وفرضت سلاسل متاجر بريطانية من بينها تيسكو حدودا على مشتريات المستهلكين من الطماطم (البندورة) والخيار والفلفل بعدما تأثرت الإمدادات على مستوى قطاع متاجر الأغذية سلبا بسبب مشكلات في موسم الحصاد في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا بسبب أحوال طقس غير مواتية للزراعة.

وقال بلاناس اليوم الأربعاء “ثمة مشكلة في برمجة المشتريات وهو أمر مهم للغاية وقلت الإنتاجية بسبب انخفاض درجات الحرارة”.

وقال بلاناس إن محاصيل الصوب لم تكن الوحيدة التي تأثرت سلبا بل تأثرت أيضا محاصيل تزرع في الهواء الطلق مثل الخرشوف والبروكلي.

وإسبانيا أحد أكبر مزودي بريطانيا بالفواكه والخضروات.

وأشار بلاناس إلى أن نقص المنتجات أظهر ضعفا في سلاسل إمداد الأغذية في بريطانيا ومشكلات تتعلق بالعمال في القطاع الخاص نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذا النقص في بريطانيا “موقف مؤقت”.

    المصدر :
  • رويترز

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