الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
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إسبانيا تُزوّد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للمسيّرات

منذ 52 دقيقة
أحد أفراد وحدة الدفاع الجوي في أوكرانيا

أحد أفراد وحدة الدفاع الجوي في أوكرانيا (رويترز)

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أعلن مصدر حكومي اليوم الخميس، أنّ إسبانيا عرضت تقديم أنظمة دفاع جوي جديدة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة لأوكرانيا من أجل حماية البنية التحتية للطاقة والموانئ.

وأضاف المصدر، وفق رويترز، أنّ الجيش الإسباني سيدرب أيضًا جنودًا أوكرانيين على استخدام هذه الأنظمة الجديدة كما سيمدّهم بمزيد من معدات إزالة الألغام.

يأتي ذلك في وقت بدأت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

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