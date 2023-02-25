إسبانيا: حالة الاشتباه بفيروس ماربورغ "غير مصابة" بالمرض

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن فحوصا أجريت على رجل اشُتبه في بادئ الأمر بإصابته بفيروس ماربورغ جاءت سلبية وإنه غير مصاب بالفيروس المميت.

وكانت سلطات الصحة في مدينة بلنسية قد قالت في وقت سابق إنها رصدت أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورغ وهو مرض معد مميت تسبب في وضع أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي بغينيا الاستوائية.

وقال مسؤولون إن السلطات أقرت بسلامة الرجل الذي زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة لكنه سيخضع للفحص مجددا في الأسابيع المقبلة.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم إن الرجل نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية لحين إخضاعه للفحص.

وذكرت السلطات أنها اتخذت أيضا إجراء احترازيا بعزل ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي كانوا يعالجون الرجل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88 في المئة. ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس ومصرح به حتى الآن.

وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي حتى الآن وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير شباط في إقليم كي نتيم حيث ظهرت لأول مرة الإصابات بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدولة الصغيرة الواقعة بوسط أفريقيا سجلت حتى الآن تسع وفيات و16 حالة يُشتبه بإصابتها بالفيروس الذي تتضمن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق والقيء المصحوب بالدم والإسهال.

كما رصدت السلطات في الكاميرون إصابتين بفيروس ماربورغ في 13 فبراير شباط في منطقة أولامزي على الحدود مع غينيا الاستوائية بحسب موفد بقطاع الصحة العامة بالمنطقة.

وفرضت الكاميرون قيودا على التنقل على طول الحدود في محاولة لتجنب انتقال العدوى.