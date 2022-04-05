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إسبانيا ستطرد 25 دبلوماسياً روسياً

5 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 3:19 مساءً
علم إسبانيا

علم إسبانيا

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الثلاثاء إن إسبانيا ستطرد حوالي 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي سفارة روسيا من مدريد على خلفية جرائم حرب يٌنسب ارتكابها للجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “قررنا طرد الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية في إسبانيا الذين يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا”، وذلك دون أن يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مصدر إن السفير الروسي لم يكن من بين الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم.

كما أعلنت إيطاليا والدنمارك والسويد طرد دبلوماسيين روسا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

السويد تعتزم طرد 3 دبلوماسيين روس

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم الثلاثاء إن السويد ستطرد ثلاثة من دبلوماسيي روسيا قالت إن عملهم لا يتوافق مع القواعد الدولية.

وقالت ليندي للصحفيين “قررت وزارة الخارجية اليوم ترحيل ثلاثة دبلوماسيين روس عملهم في السويد لا يتوافق مع اتفاقية فيينا”.

وبدأت كل من فرنسا وألمانيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، وما حدث في بلدة بوتشا تحديدا، وسط تصاعد الدعوات الغربية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وفي حين قررت فرنسا طرد العديد من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في باريس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن بلادها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، كما أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي.

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