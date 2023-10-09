إسبانيا: "هجوم" حماس على إسرائيل هو "إرهاب" من دون شك

وصف وزير الخارجية الإسباني بالإنابة خوسيه مانويل ألباريس اليوم الإثنين، العملية المباغتة التي شنتها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية انطلاقًا من قطاع غزة بأنه “إرهاب”، وفق تعبيره.

وقال في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: “بلا شك أننا نتحدث عن إرهاب وأعمال إرهابية”.

وأضاف أن الوزارة ستساعد المواطنين الإسبان الموجودين في إسرائيل، الذين يرغبون في العودة إلى إسبانيا.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أطلقت يوم السبت عملية “طوفان الأقصى” عبر هجومٍ صاروخي واسعِ النطاق شنّته برًا وبحرًا وجوًا، موجّهة آلاف الصواريخ نحو مختلف المستوطنات الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، مع اقتحام مقاتلين فلسطينيين برًا مستوطنات عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وأيضًا طائرات شراعية، ومن دون أي إنذارات مسبقة.

وقد وصل عدد القتلى الإسرائيليين من جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.