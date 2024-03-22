إسبانيا ودول أخرى تتفق على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة إن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأدلى سانشيز بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.

وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل “بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع قرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأمريكي.