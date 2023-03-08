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إستونيا: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل شراء قذائف لأوكرانيا

منذ 42 دقيقة
اوكرانيا

اوكرانيا

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قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك.

وأضاف بيفكور قبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم “عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضا من قدرة الصناعة، ما نحتاجه على أي حال أيضا للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج المزيد من الذخائر”.

وسيناقش الوزراء خططا لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 مليمتر لأوكرانيا، التي تطلب المزيد من قذائف المدفعية لمحاربة الغزو الروسي، وطلب المزيد من الذخائر معا.

    المصدر :
  • رويترز

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