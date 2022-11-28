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إستونيا: يجب أن تضاعف الدول الأوروبية حجم الإنفاق الدفاعي

منذ 7 دقائق
علم إستونيا

علم إستونيا

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قال وزير خارجية إستونيا، الإثنين، إنه يتعين على الدول الأوروبية مضاعفة حجم إنفاقها الدفاعي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدلى وزير الخارجية أورماس رينسالو بهذه التصريحات في مقابلة مع رويترز خلال زيارة يقوم بها لكييف مع ستة وزراء خارجية آخرين.

وتهدف الزيارة إلى إظهار الدعم لكييف في الوقت الذي تكافح فيه انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب سلسلة من الضربات الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكر “نود أن تضاعف الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي في وقت الحرب الأوكرانية وبعدها، وسننفق ثلاثة بالمئة من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني”.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأسبوع الماضي إن الدول الأعضاء في التحالف العسكري، وإستونيا عضو فيه، ربما تقرر الإنفاق على الدفاع بأكثر مما تهدف حاليا بنسبة اثنين بالمئة من الناتج القومي.

وزاد العديد من أعضاء الحلف بالفعل من إنفاقهم العسكري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

كما قال رينسالو إن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة من بينها إستونيا، يجب أن يزيد أيضا من مستوى التمويل الذي يخصصه للدعم العسكري لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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